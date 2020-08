¿Por qué María Gracia Omegna no se ha casado con Gonzalo Valenzuela?

La actriz María Gracia Omegna tuvo un momento de sinceridad en conversación con Martín Cárcamo, en su programa digital "Almorzando con el Rubio", momento en el explicó las razones que se esconden detrás del hecho de que no ha contraído matrimonio con Gonzalo Valenzuela.

Una vez que entró en confianza, Omegna explicó que el hecho de que no se hayan comprometido "no me hace tanto ruido, como que no me gusta como el rito, lo encuentro súper lindo (…) pero nunca ha estado como en mi cabeza".

De hecho, recalcó que "no me va ni me viene; si sucede, bien. Si es que con mi compañero creemos que es necesario dar ese paso, genial, pero hoy día yo ya estoy casada, convivo, tengo familia, para mí eso es un matrimonio".

Maria Gracia Omegna apareció recientemente en la serie "La Jauría".

Además, indicó que "estoy comprometida absolutamente, entonces lo otro es un rito para sellar algo, pero no me motiva ni es algo que me gustaría hacer".

Eso sí, Omegna contó que hace unos dos años Valenzuela ya dio el paso y le pidió matrimonio: "Fue hermoso y no hemos tenido la necesidad de concretarlo. Somos más despelotados nosotros".

Maria Gracia Omegna está en televisión con la reposición de la teleserie "Papá a la Deriva", mientras que también marca presencia en las plataformas de streaming, con la serie "La Jauría". Además, la intérprete recientemente se ganó el cariño de Instagram con foto junto a su hija.