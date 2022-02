Mientras continúa lanzando sus canciones, Marcianeke también está en medio de la polémica, después de que salió a la luz que por segunda vez falló en los compromisos que tenía pactados con el Circo del Tony Caluga en Quillota.

Fue el mismo dueño de la carpa, Abraham Lillo, quien dio a conocer los nuevos antecedentes sobre lo ocurrido con el artista, en una conversación con el programa Hola Chile, de La Red.

Lillo contó parte de lo que ocurrió el 19 de enero, cuando teniendo la carpa llena con alrededor de 600 personas esperando al artista, este no llegó a cumplir con el espectáculo y sólo apareció tres horas más tarde de lo pactado.

"Lo primero que pasó, llegaron 8 vehículos acompañando a Marcianeke. Cada vehículo traía como 4 o 5 acompañantes y yo no conversé nunca con Matías, yo conversé con el manager de Marcianeke y él me culpaba a mí. Me decía que yo tenía que haberle tenido una función. Yo le dije 'pero si yo contraté el show de Marcianeke'", explicó Lillo.

Entonces cuenta que el responsable de manejar a Marcianeke le respondió "'no, es que tú tiene que tener una función antes, porque nosotros funcionamos así'. Le dije 'no, tú nunca has trabajado en circo, primera vez que trabajai en circo'. Echándome la culpa a mí".

Marcianeke: ¿Cuánto le iba a cobrar el regutonero al Circo del Tony Caluga por el show al que no llegó?

Tras ese incidente, disculpas mediante, Abraham Lillo pactó una segunda fecha para el 4 de febrero, la que finalmente tampoco se realizó porque el artista tampoco no a una actividad previa que tenían pactada. Fue ahí que Abraham decidió cancelar definitivamente el show.

El conductor de Hola Chile, Eduardo de la Iglesia, entonces le preguntó "¿es muy caro tener a Marcianeke? ¿Es un artista caro hoy día conseguirlo, tenerlo? Porque es el fenómeno".

"Mira, Marcianeke salía 7 millones de pesos, 45 minutos de show", dijo Abraham Lillo, sin guardarse nada. "Yo quiero que la gente entienda que para nosotros es un negocio. El circo lleva mucho tiempo sin poder hacer nada, cualquier negocio que nos salga, podemos salvar un par de semanas, un mes para vivir con tranquilidad".

"Todavía estoy esperando que me devuelva el anticipo", cerró Lillo en referencia a los 2 millones de pesos que le entregó en efectivo al artista por esa segunda fecha cancelada. "Se lo fui a dejar yo mismo a su casa".