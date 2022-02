Marcianeke "se pega el show" nuevamente y le cancelan serie de presentaciones: "Ya no voy a hacer nada con él"

Si bien Marcianeke se mantiene lanzando nuevo material, gracias a lo que sigue alcanzando el éxito con miles de reproducciones. Pero el panorama está complicado para el músico cuando se habla de compromisos para shows en vivo. Esto porque volvió a fallarle al Circo de Tony Caluga y al parecer esta fue la última vez.

El pasado 19 de enero, Matías Muñoz debía presentarse a las 21:00 horas en el circo Tony Caluga en la ciudad de Quillota, Región de Valparaíso, pero llegó tres horas tarde cuando el espectáculo ya había terminado y estaban cerrando el circo.

La única compensación fue que se tomó unas fotos con personas que aún permanecían en el lugar. "Llegué atrasado, tuve un pequeño percance, mil disculpas de antemano", manifestó el artista en ese momento.

Marcianeke: ¿Qué pasó ahora?

Con eso antecedentes aún flotando en la mente de los responsables del circo, el pasado viernes 4 de febrero estaba comprometida otra presentación de Marcianeke en la carpa ubicada en calle Alberdi de la misma comuna.

Pero el cantante nuevamente no llegó. Según informó El Observador, el plan era que Muñoz se tomara fotos con las personas que estuvieran comprando entradas para el show en la boletería.

La idea estaba proyectada para el miércoles 2 de febrero, entre las 19:00 a las 21:00 horas, pero a eso de las 20:00 horas el cantante aún no aparecía en el lugar comprometido.

Fue así que el representante del circo, Abraham Lillo, decidió cancelar definitivamente el espectáculo del día viernes viernes, ya que temía que Marcianeke volviera a fallar.

"Yo tomé la decisión de suspender el evento así que no, ya no voy a hacer nada con él (...) Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable", confirmó Lillo sostuvo El Observador.

Ante la decisión, desde el equipo del artista se disculparon por la nueva ausencia, pero Lillo no dio su brazo a torcer y anunció la devolución del dinero a cerca de 200 personas que habían adquirido su boleto.