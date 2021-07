Manu González sobre Paty Maldonado: "Me ha dado las manos que no me han dado muchos amigos"

El periodista Manu González solo tuvo buenas palabras para referirse a la ex integrante de Mega y figura televisiva Patricia Maldonado.

Durante la emisión del programa de TV+ el comunicador español habló acerca de la ex Mucho Gusto con quien compartió pantalla en el matinal de Mega, en donde explicó que no son amigos, pero que se encuentra agradecido de ellos por el trato amable y cordial que ha tenido siempre con él.

“Políticamente tampoco coincidimos para nada. En las formas de pensar, en muchas, tampoco”, comenzó aclarando. “Pero como ser humano, a mí, en 16 años en Chile, me ha dado las manos que no me han dado muchos amigos e incluso gente bien cercana”, señaló.

Asimismo, comentó que la integrante de Las Indomables lo invito a pasar las fiestas con ella para que él no estuviera solo.

“Ella no permitió que yo pasara una Nochebuena solo en mi casa”. comentó el panelista del Me Late, indicó que la animadora le dijo: ‘Si es que tengo que ir hasta Santiago y agarrarte de las orejas yo voy, pero tú solo esta noche no. Vas a cenar en familia'”.

“Tiene esa imagen de mujer dura, confrontacional, peleona, siempre de derecha (...) No es chaquetera, nunca ha vendido a nadie”.

“Este tipo de cosas son las que hacen que una persona que tú la puedes ver, repito, yo políticamente no coincido con ella. Y te puedo contar muchas de la Paty que te quedas asombrado y que la Paty jamás las contará”, expresó González.