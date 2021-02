Sergio Rojas y Manu González protagonizan tenso momento en Me Late

Durante el más reciente capítulo del programa de TV+ se generó una acalorada discusión entre Manú Gonzáles y Sergio Rojas cuando trataban el tema de José Miguel Viñuela y su situación en el matinal "Mucho Gusto", tras el corte de pelo a José Miranda en vivo.

Tras esto conversaron acerca de la relación que tienen los rostros de los programas de televisión con el resto del equipo. A lo que Sergio Rojas señaló "Yo lo que te quería decir Manu, Con mucho respeto. Digamos las cosas como son y no las disfracemos. En general los camarógrafos o la parte tramoya siempre o nunca han compartido con los rostros al mismo nivel. Eso es una realidad. Yo nunca he visto, yo particularmente, a los rostros como sentándose a comer".

Y luego añade: "Cuando yo era periodista razo, los rostros no se sentaban a comer conmigo"

Sobre resto, Manu González cuenta su experiencia mientras trabajaba en Mega. "Yo te puedo decir que después de haber estado en el 'Mucho Gusto', se hacían varias juntas y varias en casa de Lucho Jara, ahí iba todo el equipo. Todo el que quería iba. Además, se preocupaban que la parte técnica, lo que tenían que trabajar hasta más tarde tuvieran una van de la producción de equipo para poder desplazarse sí están en otras zonas".

Tras esto Rojas comenta: "El Manu, siempre quiere quedar bien con todo el mundo". Lo que causo la molestia de González "¿Como que quedar bien con todos? Te estoy contando la realidad que yo he vivido y esa tú no me la puedes cambiar. Los problemas que tú tengas o lo que en algún momento a tí te haya pasado y me puedes borrar y si quieres me voy para mi casa".

Pamela Díaz comentó: "Ya tranquilícense. No lo saque señor director".

Luego de tensos momentos, el ex integrante del Primer Plano del Pueblo, le indicó: "Primero cálmate, porque o si no te va a dar algo a ti, no a mí. Lo que te quiero decir es esto, yo creo que a veces tu discurso, te lo he dicho en reiteradas oportunidades y con todo el amor del mundo, es un poco complaciente y siempre acomodativo. Porque todo el mundo es bueno, el canal es bueno, se preocupa de los trabajadores".

Causando nuevamente la molestia de Manu."Pero qué complaciente, de qué me estas hablando complaciente, si yo te estoy hablando de mi experiencia, que además habían otras 80, 90 personas, que eran las invitadas a esas fiestas, a esas juntas y están de testigo. Para tí todo el mundo es terrible, asqueroso, repugnante y repulsivo y en cambio yo vivo otra realidad, yo no se quien está mal".

A lo que Rojas nuevamente responde: "Ah bueno, tú eres la Kathy Barriga del espectáculo nacional". Luego de esto, Pamela Díaz anuncia que se van a comerciales. "Ah te pusiste nerviosa tu también", le dice Rojas.