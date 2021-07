"Ese día lloré": Patricia Maldonado desclasifica el desprecio que le hizo Mucho Gusto

Patricia Maldonado reapareció en televisión... al menos de manera remota, momento en el que desclasificó un acto de desprecio que recibió de parte del matinal Mucho Gusto, poco después de que fuese congelada por Mega.

En conversación con Zona de Estrellas, la también cantante se refirió a la descortesía que tuvo el equipo del matinal para fines de 2019, a solo meses de la Revuelta Social, sobre todo después de que la eliminaron del espacio por lo que representaba para la audiencia y nunca más se la volvió a ver en televisión.

El suceso tuvo lugar cuando el programa celebró Navidad en diciembre de ese año y simplemente decidieron no invitarla. Pero el "dedo en la herida" lo puso el hecho de que Karol Lucero, otro de los caídos en pantalla producto de las protestas, sí apareció en el estudio para el especial momento.

"Viene ese día, celebran la Navidad y llega Karol al estudio. Llegaron todos y a mí nadie me llamó, nadie me invitó", lamentó Maldonado, justo antes de admitir que "ese día lloré".

Eso, para luego explicar que "yo no esperé una cosa como esa, yo no me lo merecía. ¿Por qué? ¿Qué les hice yo?".

Patricia Maldonado estuvo durante 18 años en el Mucho Gusto y, desde su perspectiva, lo único que le cedió al Mucho Gusto fue "la mejor sintonía, el mejor trabajo, la mejor responsabilidad".

"Nunca tuvieron que decir 'la Paty Maladonado se mandó una cagá al aire'. Nunca, porque nací siendo una buena profesional porque tuve un tremendo profesor que era mi padre", recalcó.

Por eso, "me dolió porque lo encontré injusto, no era lo mejor. Creo que yo merecía una explicación y tuviera una invitación para 'ya, no va a volver más, no sé por qué, pero no va a volver'. Eso me dolió, chiquillos, y todavía me duele".