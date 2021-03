Lupin Parte 2: Netflix revela el tráiler de los nuevos episodios de la exitosa serie francesa

Se acabo la espera, Netflix finalmente ha lanzando el tráiler de la segunda parte de "Lupin", la exitosa serie francesa de misterio, protagonizada por Omar Sy. La primera entrega termina con un gran misterio, que continuará desarrollándose en la segunda parte.

La exitosa serie del servicio streaming cuenta la historia de Assane Diop (Sy), hijo único de un inmigrante de Senegal que llegó a Francia en busca de una vida mejor para su hijo. Lamentablemente su padre es incriminado por el robo de un costoso collar de diamantes por parte de su empleador, el poderoso Hubert Pellegrini, y que tras ser detenido, se suicida en su celda en la cárcel por vergüenza, dejando solo a su hijo.

Veinticinco años más tarde, Assane quien usa como su principal inspiración a Arséne Lupin, el mundialmente conocido ladrón de cuello blanco y maestro del disfraz que aparece en las novelas de detectives del escritor francés Maurice Leblanc, busca vengar a su padre por sucedido, dando inició a la trama central de la ficción.

La segunda mitad de la primera temporada, está dirigida por Ludovic Bernard (The Climb) y Hugo Gélin (Love at Second Sight). También cuenta con cinco episodios y aún no está clara su fecha de estreno.

Lupin se ha convertido en un éxito sorprendente para Netflix, donde estiman que la serie fue reproducida en al menos 70 millones de hogares.

Revisa a continuación el tráiler.