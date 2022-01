En el segundo capítulo de Socios de la Parrilla en Canal 13, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot conversaron con el cantante Luis Jara, momento en el que se vivió un emotivo momento cuando reveló la última conversación que tuvo con su padre.

Según explicó animador, su pariente no era tan de piel, era de poco abrazo y reducidas expresiones de cariño.

"Dije 'este viejo no puede ser tan vaca'", recordó Jara cuando se propuso cambiar precisamente esa relación más bien fría.

Así, contó que, su padre, quien hoy tendría 103 años, "cuando yo quedé en el casting de Canal 13 a los 12 años, llegué muy contento... Corrí donde mi papá, lo abrazo y le doy un beso, mi papá me pega un combo en el pecho y me dice, 'no, los maricones se besan entre hombres', y le digo, pero yo te quiero con beso".

Por eso, con esta vivencia, desde esa temprana edad decidió conquistar a su padre, en el sentido de hacerlo más cariñoso, conectándose con él a través de canciones y logrando así una unión indisoluble.

Y logró su misión con la música, luego de que dado un momento se pegaran un canturreo juntos, ambos llegaron a la conclusión que su talento en el canto lo había sacado de "Los Jara".

Luis Jara: ¿Cómo fue la despedida antes del fallecimiento?

La última conversación que tuvo con su padre fue determinante, y se dio precisamente justo antes de que falleciera de cáncer en el mismo día en que el animador estaba de cumpleaños.

"Me acosté con él, lo abracé cucharita y le dije '¿sabes qué día es hoy?', y él me respondió 'sí, tu cumpleaños'", explicó Lucho.

Entonces, en medio ese íntimo momento, Jara le preguntó a su papá si lo quería y la respuesta no la olvidó nunca más.

"Me dijo 'cómo no voy a querer al hombre que me enseñó amar, yo no sabía'. Lo abrazo y a los cinco minutos se me fue", remató.

La historia conmovió a todos en el set, donde reinaba el silencio. La anécdota fue tan potente que hasta Jorge Zabaleta se sensibilizó con el relato.

"Chuch*, me cag*", admitió el actor, evidentemente emocionado.