Este jueves se emitió el segundo capítulo de Socios de la Parrilla en Canal 13, instancia en la que Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot tuvieron como invitado al cantante Luis Jara, quien llegó a tal punto de relajo que incluso confesó cuántas cirugías plásticas se ha hecho en su vida.

El cantante lleva cinco meses viviendo en Miami y contó que logró hacer un proyecto de vida, con sus hijos y señora, donde todos coincidieron en trasladarse a esta ciudad y hoy viven felices iniciando una nueva vida en familia.

Jara relató a Socios de la Parrilla la hilarante anécdota que le pasó con una liposucción que se hizo en la papada quedando con la boca chueca.

"Me hice la papada. Quedai hinchado así como... Yo tuvo que hacer Vértigo y comerciales. La cortaba como ustedes, yo tuve mi época también. Canal 13, cantaba qué se yo. Y de repente me dicen que la gente de este supermercado quería ir a mi casa, a una reunión", explicó.

"Y entonces vinieron y yo salgo así [hace la mueca de la boca chueca], 'qué bueno que vinieron, ¿cuándo vamos a hacer el comercial'. Y me dice 'Lucho, tú teni la boca chueca'. Y yo 'Nooo, no tengo la boca chueca'. 'Y ¿cómo lo hacemos con esto?' [apunta su mentón] 'No lo que pasa es que estoy recién operado de la papada, pero esto va a pasar'", continuó.

El problema es que con este defecto tuvo que grabar un comercial y el debut de la segunda temporada del programa de Canal 13 Vértigo, momento en el que pidió que no lo tomaran de frente, "porque o si no, se ve va a notar esta hue* y ahí yo tuve que reconocer que efectivamente me quedó la boca chueca, me quedó la boca así porque me pasaron a llevar un nervio".

En esa misma instancia, entre las pausas del programa, recibió las bromas de Natalia Cuevas, entre las que una de ellas fue un estruendoso "¡¿qué te pasa, Popeye?!".

Ante eso, el cantante respondió "no hue* Natalia es que tuve un micro infarto cerebral y no se puede saber". Pero quien lo desenmascaró sobre la realidad de las cosas fue Patricia Maldonado.

Estando en la Vendimia de Curicó, donde animaba la ex Mucho Gusto, Jara explicó que se acerca Patricia -y la imita- "'Te tengo que hacer una pregunta. Pero quiero que me digas la verdad'. 'Sí, Patricia, dime'. '¿Qué chucha te pasa en la boca?'. 'Patricia, la verdad es que tuve un micro infarto cerebral'. 'Noooooo me venia con hue**, si yo ya vengo de vuelta. ¡Voh te hiciste la papada! Porque a la Raquel le conozco muchas operaciones'. Y me cagó, no le pude mentir".

Además, en medio de esta confesión, contó que su madre al ser entrevistada por el programa Acoso textual, donde Jara estuvo como invitado, y le reveló a la periodista que su hijo se había operado la papada, revelación que significó ser portada de un diario al día siguiente.

Luis Jara: ¿Cuántas operaciones se ha hecho el cantante?

Dentro de este contexto, el cantante confesó que se ha sometido a nueve intervenciones, tres de ellas fueron cirugías plásticas.

"¿Cuenta la circuncisión?", bromeó entre carcajadas el invitado. "Depende de cuánto hayas cortado", remató Jorge Zabaleta.