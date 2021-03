¡Atención fanáticos! Segunda parte de la Temporada 5 de "Lucifer" ya tiene fecha de estreno

Todo cliffhanger tiene su momento para resolverse y ahora ya sabemos cuando obtendremos respuestas en el caso de "Lucifer", porque Netflix acaba de fijar el estreno para la segunda parte de la Temporada 5 de la serie, tanda de episodios que antecederá el final definitivo de la serie.

El anuncio llegó nada menos que en formato de meme y con una cariñosa una imagen de Lucifer (Tom Ellis) y la Detective Chloe Decker (Lauren German), anhelándose tal como los fanáticos desean los nuevos episodios.

"Sabemos que más episodios es lo que realmente desean", indicaron desde Netflix para confirmar que estos llegarán el próximo 28 de mayo.

A eso se suma que el creador de la serie Joe Henderson dio por terminadas las grabaciones de la sexta y última temporada de la serie, algo que fue festejado por los fans en Twitter elevando el hashtag #ThankYouLucifer hasta las principales tendencias de la red social.

"¡Tenemos los mejores fans! Último día de filmación de Lucifer y que maravillosa despedida de los Lucifans. #ThankYouLucifer”, lanzó Henderson.

Si bien "Lucifer" fue cancelada, Netflix la rescató de las fauces de la perdición al anunciar la producción de nuevas temporadas. Luego aseguró que la quinta cerraría la historia, algo de lo que rápidamente se arrepintieron y confirmaron la sexta temporada y final para la serie.

We know that more episodes are what you truly desire. Season 5B arrives on Netflix May 28th. pic.twitter.com/TXP2WFZwNh