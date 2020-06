Netflix renueva por una sexta y última temporada la popular serie "Lucifer"

"Lucifer", la popular serie protagonizada por Tom Elllis, tendrá una sexta y última temporada, según anunció Netflix la mañana de este martes.

El anuncio llegó por medio de las redes socialesdel servicio de streaming, donde aseguraron que "el demonio nos hizo hacerlo".

"Lucifer retornará para una sexta temporada y final, así como final, final", recalca el tuit compañado por un gif de la serie.

the devil made us do it. �� #lucifer will return for a sixth and final season. like, FINAL final. pic.twitter.com/o27z6ToMaV