Con 24 años, Lucas, el cantante de Kpop integrante de NCT y WayV, dejó ambos grupos lo que fue anunciado mediante las redes sociales de SM Entertainment y el mismo cantante este miércoles 10 de mayo.

El rapero, modelo y bailarín es de origen chino y se unió a NCT en enero de 2018, ahora el artista deja los grupos en medio de polémicas y posterior a un hiatus indefinido que mantenía desde 2021.

Deja el grupo y comparte carta a fanáticos

Según un comunicado compartido por SM Entertainment este miércoles 10 de mayo se anunció que desde este día Lucas deja el grupo NCT y WayV para concentrarse en sus actividades en solitario.

“Después de nuestra discusión deliberada con Lucas, tomamos la decisión mutua de separarnos del grupo NCT y WayV para continuar con sus actividades individuales”, se lee en el comunicado de la empresa.

“Pedimos su comprensión y apoyo continuo ya que está fue una decisión tomada después de mucha consideración, tanto de los miembros como de todos los fanáticos que han apoyado”, agregaron.

Asimismo, el rapero también decidió compartir está decisión mediante redes sociales a sus fanáticos, en dónde agradeció por todo el apoyo entregado durante los últimos años en su carrera en dos grupos de Kpop.

“Después de mucha deliberación y reflexión, he tomado la difícil decisión de separarme del grupo NCT y WayV. Sinceramente lo siento por los miembros, y es con el corazón encogido que dejó atrás una larga amistad”, se puede leer en la publicación de instagram.

“Han pasado casi 8 años desde que me uní por primera vez a los miembros, y estoy profundamente agradecido por su cuidado y apoyo. Conservaré estos recuerdos y nunca los olvidaré. Espero que los miembros me recuerden como Huang Xuxi, no sólo como Lucas. Los quiero de verdad y siempre les apoyaré desde el fondo de mi corazón” declaró.

“Me ha llevado mucho tiempo tomar esta decisión, pero creo que es la correcta por el bien de todos. De cara al futuro, tengo la intención de armarme de valor para enfrentarme a los fans que me han estado esperando y emprender proyectos individuales. Creo que la mejor manera de recompensar a los aficionados que me apoyan es seguir ofreciendo actuaciones sobresalientes”, agregó.

“Me esforzaré por convertirme en un Huang Xuxi más maduro y en un Lucas aún mejor. Por último, quiero expresar mi más sincera gratitud a todos los fans y a todos los que me han apoyado continuamente”, finalizó.

Es importante mencionar que en 2021 Lucas se vió envuelto en una polémica por acusaciones de manipulación emocional y haber sido infiel a dos de sus ex novias, generando el repudio de los fanáticos y seguidores del cantante.

Debido a esto el artista publicó una carta de disculpa escrita a mano en su instagram y SM Entertainment declaró que Lucas detendría sus actividades para reflexionar sobre sus acciones, el que se mantuvo hasta este año.