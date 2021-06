Loki | 6 datos que no sabías de la serie Marvel

El 9 de junio pasados vimos cómo llegó a la plataforma de Disney+ la tercera serie Marvel, Loki. Una producción que tiene en el centro al Dios del Engaño interpretado por Tom Hiddleston, el actor británico que ha hecho famosa la adaptación del carismático personaje de las viñetas.

Ya vamos por el segundo episodio y se ha visto cómo el título se ha desmarcado de WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier, con una propuesta que continúa explorando los viajes en el tiempo, el valor de la existencia y, claro, las consecuencias de las acciones del hermanastro de Thor.

En la historia, el Dios del Engaño (Hiddleston) ha sido detenido por la Time Variency Authority (TVA), después robarse el Teseracto y escaparse en medio de la vuelta al pasado que se vio en Avengers: Endgame, y se le da a elegir enfrentarse a la eliminación de la realidad o ayudar contra una amenaza mayor.

El hermanastro de Thor primero será responsabilizado por todas las cosas que ha dicho, para después seguir las directrices del agente de alto rango de la TVA Mobius M. Mobius (Owen Wilson), con el fin de corregir el descalabro espacio temporal que provocó con su escape.

Así hemos visto cómo la ficción juega con diversos elementos incluyendo sucesos históricos, así como también con inesperadas sorpresas sobre su antagonista.

Para sumergirse de lleno en el universo de Loki, aquí hay algunos datos sobre la creación de la serie y los detalles que la convierten en una de las historias más audaces e innovadoras de Marvel Studios.

Loki | Un viaje por otra línea temporal

"Cuando comenzamos a pensar ideas para una nueva serie sobre Loki, supimos enseguida que no queríamos invalidar su muerte en manos de Thanos. No queríamos decir 'Es una broma. Eso no sucedió'. Por eso, era importante para nosotros tener una premisa que permitiera contar una nueva historia, sin deshacer todo lo que sabemos y apreciamos del viaje de Loki hasta este momento", cuenta Stephen Broussard, productor ejecutivo de Loki.

Así, el punto de partida de la serie es el momento en el que Loki toma el Teseracto en AVENGERS: ENDGAME. A partir de allí, Loki cae en manos de la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés), por fuera de la línea temporal en la que se encontraba y en concurrencia con el presente del Universo Cinematográfico de Marvel.

En su viaje a través de las líneas temporales, Loki se encuentra como pez fuera del agua, intentando hacerse camino por la pesadilla burocrática y extrema rigidez de la TVA. La nueva situación revela un Loki nunca antes visto, desprovisto de su majestuosidad auto-proclamada, pero con su ego aún intacto.

Loki: Todo cambiará para el Loki que escapó en Avengers: Endgame.

Loki | La directora ideal

El equipo detrás de Loki supo desde un comienzo que necesitaba una persona muy especial para liderar este proyecto tan particular dentro del universo de Marvel. La elegida fue la directora británica Kate Herron, quien inmediatamente supo cómo quería llevar este viaje de Loki a la pantalla.

"Adoro el cine de género, adoro la ciencia ficción y la fantasía, pero en esta historia era más importante para mí despejar todos los elementos fantásticos para encontrar el corazón de la historia. Para mí, se trata de un viaje de autodescubrimiento, de alguien que intenta hallar su lugar en el universo. Es una historia de reinvención y de moralidad", cuenta Herron.

Loki: Kate Herron junto a Tom Hiddleston y Owen Wilson.

Loki | Un desafío imposible de rechazar

Para Tom Hiddleston, que además de interpretar a Loki se desempeña como productor ejecutivo de la serie, este proyecto brindó una oportunidad única de explorar el personaje como nunca antes.

Hasta ahora, Hiddleston había interpretado a Loki en seis ocasiones dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero en todas ellas el foco estaba puesto en la conexión de Loki con Thor y con el resto de su familia. Ahora, Loki debía evolucionar, dejando atrás su eterno ciclo de confianza, traición y resistencia.

"En esta historia, estamos demostrando que puede cambiar, que puede crecer", explica el actor, y agrega: "Ha sido un regalo increíble para mí como actor. Loki es una fascinante caja de engaños infinitos, y cuando crees conocerlo, él revela algo diferente".

Loki: El hermanastro de Thor deberá responder por sus acciones.

Loki | Llamado a Owen Wilson

Loki marca el ingreso del actor Owen Wilson al Universo Cinematográfico de Marvel. En la serie, interpreta a Mobius, un agente de la TVA que convoca al Dios de los engaños para que lo ayude a resolver un crimen, ya que necesita la "mirada Loki" para llegar a los responsables y reparar la línea temporal.

Comenta Wilson: "Trabajar con Loki es como una partida de ajedrez, un juego complejo para ganarse su confianza, y Loki está siempre viendo hasta dónde puede llegar con Mobius. Pero ¿quién manipula a quién? ¿A qué intereses servirá todo eso al final? Y ¿quién va a ganar esa partida que juegan?".

Aviso para los fans: el recorrido narrativo que hace esta dupla es uno de los atractivos principales de la serie.

Loki: Mobius M. Mobius, el ticket de entrada al MCU de Owen Wilson.

Loki | Destino: Georgia

Loki fue filmada principalmente en los estudios Pinewood, en el estado de Georgia. Allí, la producción construyó varios sets. Bajo el liderazgo del diseñador de producción Kasra Farahani, el equipo creó escenarios reales que contribuyeron a dar vida a la historia de forma creíble.

Además, se filmó en varias locaciones alrededor del estado. Así, una cantera al norte de Georgia se convirtió en un pueblo minero; un hotel en el centro de Atlanta hizo las veces de los archivos de la TVA; y una tienda vacía se transformó en Roxxcart, la megatienda futurista que -con un toque de humor- exhibe precios profundamente marcados por la inflación.

Loki: El personaje de Hiddleston encontrará nuevos aliados.

Loki | Dedicada a los fans

Con el sueño de Loki hecho realidad, el equipo de la serie solo espera que los fans disfruten al máximo de esta nueva historia sobre uno de los villanos más queridos de Marvel.

"Espero que sientan que todo aquello que aman de Marvel y de Loki está ahí. Que hemos creado algo brillante, colorido y espectacular, que contiene luces y sombras, profundidad y humor. Hemos creado personajes interesantes y nuevos mundos en los que las personas enfrentan desafíos físicos y emocionales que los ponen a prueba", expresa Hiddleston.

Kate Herron, en tanto, espera que la audiencia crea que se halló una forma interesante de analizar a este personaje de cómics y de llevarlo por un nuevo camino, y concluye: "En definitiva, espero que hayamos respondido la pregunta acerca de qué es aquello que hace de Loki, Loki".