Créditos latinos de Loki lanzan feroz SPOILER: Antagonista podría no ser el personaje que los fans creen

Este miércoles debutó el capítulo 2 de la serie Marvel Loki y llegó como más de una sorpresa, sobre todo porque la figura del antagonista ahora tiene rostro, pero aún así podría no ser el personaje que la mayoría de los fans creen que es.

El episodio, bautizado como La Variante, termina aparentemente revelando que la variante -valga la redundancia- que la Time Variante Authority intenta cazar es nada menos que Lady Loki, una versión reencarnada y femenina del Dios del Engaño, interpretada por Sophia Di Martino.

Pero fanáticos en Twitter notaron que en los créditos latinos de la entrega, el personaje es reverenciado como "Sylvie", sugiriendo que podría ser la integrante de los Young Avengers Sylvie Lushton, también conocida como Enchantress.

Sylvie debutó en los cómics en 2009, en el arco conocido como Dark Reign: Young Avengers #1, Mark Brooks y Paul Cornell. Después de un día despertó misteriosamente con poderes, Sylvie creció para convertirse en una Avenger con perfil inspirado en Amora the Enchantress.

