Leo Méndez Jr. anuncia que se dedicará a la industria del entretenimiento para adultos

Leo Méndez Jr. anunció por medio de su Instagram que desde ahora en adelante se dedicará a la industria del entretenimiento para adultos, tras confirmar que no volverá a participar en "Bailando por un Sueño" y que volvió a establecerse junto a su familia en Suecia.

Desde hace unos días se encontraba promocionando una cuenta de Only Fans, un servicio web de contenido de suscripción de pago, para construir relaciones y proporcionar contenido exclusivo a sus clientes, en el que entregarácontenido para mayores de 18 años.

Es por ello que recibió una serie de quejas de parte de algunos de sus seguidores en Instagram, ante la posibilidad de que este tipo de material quede expuesto a menores de edad. Ante tales reacciones, Méndez emitió una aclaración por medio de las historias de su cuenta, en las que estableció que "desde hoy me dedicaré a la industria porno".

Y ante quienes lo criticaron por por la desfachatez de su propuesta, Méndez Jr. fue claro: "me da exactamente lo mismo. Te da el morbo, quieres pagar por verme bien. Si no, no bien. Y te invito también a bloquearme si a ti no te gusta".

"No me da vergüenza. Te dejo invitado a bloquearme en este mismo instante si a ti no te parece mi contenido. Porque es algo que voy a publicar de ahora en adelante. Yo me estoy involucrando en la industria pornográfica", añadió.

Esta fue la declaración que hizo el