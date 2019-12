Las postales de la reunión de Los Bunkers en la Plaza de la Dignidad

Alrededor de 40 minutos se extendió la presentación que marcó la primera reunión de Los Bunkers en cinco años, hito que tuvo lugar en la Plaza de la Dignidad y en apoyo a las protestas por el estallido social, que ya cuenta nueve semanas.

"Llueve sobre la ciudad", "Canción para mañana" y "Miño", estuvieron en el repertorio de éxitos que interpretaron, que también incluyó su versión de "Santiago de Chile" de Silvio Rodríguez.

A pesar del llamado que hizo el intendente Felipe Guevara, a no participar en "festivales" no autorizados, la convocatoria en torno al camión que sirvió como escenario fue multitudinaria.

Un llamado a participar masivamente de un festival que NO está autorizado pone en riesgo la seguridad y la integridad de todos. ¿Quién se hará cargo? ¿Quién resguardará a los asistentes? Existe una institucionalidad que se DEBE respetar, no para reprimir sino para CUIDAR. — Felipe Guevara Stephens (@FelipeGuevaraSt) December 13, 2019

Y la masiva llegada de público hasta el emblemático sector de la capital quedó registrada en cientos de postales, videos y testimonios que fueron compartidas en redes sociales:

“Eso no está muerto

No me lo mataron

Ni con la distancia

Ni con el vil soldado”(asesino)



Hasta que la dignidad se haga costumbre

ESTO NO HA TERMINADO!✊��

1312#PlazaDeLaDignidad #ACAB#ChileViolatesHumanRights#ChileViolaLosDDHH #LosBunkers pic.twitter.com/mgcNC6lxge — María José ������ (@Artist2090) December 14, 2019

Estuvo güeno hoy Inti Illimani y #LosBunkers en #PlazaDeLaDignidad �� mucha gente bacan pasándolo bien y manifestándose. El sentimiento de comunidad que ha renacido con las marchas y las protestas es otra huea, que no se pierda nunca �� — �� (@mogwaism) December 14, 2019

Nunca me duele la cabeza, pero hoy amanecí pésimo. Me quejé todo el día, hice mi testamento, le pedí a mis compañeros de la pega que me recordaran con una canción ordinaria si moría y bueno... aún con todo eso fui a ver a #LosBunkers: puedo morir en paz.



Chao. pic.twitter.com/feLngGZbd5 — Alison Vivanco (@AlisonVivanco) December 14, 2019

Los Bunkers en la Plaza de la Dignidad ���� pic.twitter.com/VGV9Pm5NDv — Wisydora ���� CHILE DESPERTÓ (@Wisydora) December 13, 2019

Santiago de Chile del grandísimo #SilvioRodriguez se hizo presente gracias a #LosBunkers en #PlazaDeLaDignidad

No somos pocos, somos miles los que no queremos que esto termine mientras la dignidad no se haga costumbre!!! ✊��✊��✊�� #EstoNoHaTerminado pic.twitter.com/NSNUyfZOg2 — CaLiTo (@calitobarria) December 13, 2019

Así lució el show de regreso de Los Bunkers en Chile ante 100 mil personas... �� #LosBunkers pic.twitter.com/09aUBcry6j — Soulwavez News (@SoulwavezNews) December 14, 2019

Nada nuevo bajo el sol...



el gobierno sigue sin escuchar, los políticos nos siguen traicionando, los pacos nos siguen violentando...



el pueblo sigue luchando.



Nada nuevo bajo el sol...#LosBunkers #EstoNoHaTerminado #PlazaDignidad #ACAB pic.twitter.com/sSXjlLT81v — Mon Laferte France (@lafertefrance) December 14, 2019

El show de Los Bunkers se repetirá este sábado, en la Región del Bío Bío. Los músicos llegarán hasta la Universidad de Concepción para presentarse a las 18:00 horas.