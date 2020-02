La emocionante canción de "Frozen 2" interpretada por las "Elsas del mundo" en los Oscar 2020

Una emocionante interpretación de la canción principal de "Frozen 2", "Into the Unknown", se vivió en la ceremonia de los Oscar 2020.

Idina Menzel, la voz original de "Elsa" en la película, cantó junto a las actrices que doblaron la voz de la protagonista en otras múltiples nacionalidades.

Así se vivió el especial momento:

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS