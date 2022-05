Netflix reveló este martes el primer tráiler de Spiderhead (La cabeza de la araña en español), la nueva película del director Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick y Tron: el legado) para el streaming que está basada en el relato corto de The New Yorker "Escape From Spiderhead" de George Saunders.

La producción sigue la relación entre dos reclusos que luchan por su pasado en una cárcel de vanguardia dirigida por un brillante visionario, Steve Abnesti, que experimenta con drogas capaces de alterar las emociones.

En esta prisión no hay celdas, ni trajes naranjos porque los voluntarios encarcelados son libres de ser ellos mismos, hasta que no lo son. Pronto los experimentos de Abnesti comienzan a empujar los límites del libre albedrío.

La oscura comedia psicológica es protagonizada por Chris Hemsworth, Miles Teller y Jurnee Smollett, y producida por Hemsworth, Rhett Reese, Paul Wernick, Eric Newman, Agnes Chu, Geneva Wasserman, Tommy Harper y Jeremy Steckler.

Spiderhead | ¿Cuándo se estrena la película de Chris Hemsworth y Miles Teller?

La cabeza de la araña se estrenará el próximo 17 de junio de 2022 a través de la plataforma de streaming Netflix.

Revisa el tráiler y póster oficial