Kenita Larraín nuevamente acierta en sus predicciones: ¡Colo Colo no descendió!

Un agonizante Colo Colo finalmente se salvó el pellejo con su último respiro en el partido frente a la Universidad de Concepción que se vivió este miércoles. Y con ello, los albos nuevamente le dieron la razón a Kenita Larraín y sus predicciones, porque la numeróloga ya lo había anunciado a fines de diciembre: el cacique se mantendría en Primera División.

¿No nos cree? Cuando Colo Colo ya estaba en la UCI con apenas 22 puntos en el fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, Kenita llegó a descomprimirle el pecho a los fanáticos y les abrió una puerta de esperanza.

En ese momento, consultada por el futuro del conjunto dirigido por Gustavo Quinteros, Larraín fue categórica: "No van a descender".

Esto, "según su fecha de nacimiento, la energía que lo acompañaba a nivel planetario este 2020 era el 9 que habla de quiebre, de fin de ciclo, desgaste físico, de término de muchas cosas. Este número se le llama 'podar el árbol', vivía un periodo de desgaste bastante complicado, no era raro los resultados que obtenían".

Tal destino quedó sellado en el duelo que se vivió en el estadio Fiscal de Talca y con Pablo Solari se vistiendose de Barticciotto, pasándose a medio mundo y anotando para Colo Colo.

Por eso ahora vale la pena también recordar que, al cierre de 2020, Kenita Larraín también proyectó las posibilidades que se vienen para Colo Colo dentro del próximo año.

"En 2021 viene un nuevo cambio de energía. Yo creo que según mis cálculos no deberían irse al descenso. A medida que sigan jugando van a ir de menos a más, pero cada vez que se asiente más la energía del número 1, que tiene que ver con el sol, con brillar, no se irán al descenso sino que podrán salir de este mal momento que están viviendo", aseguró la ex modelo.