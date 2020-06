Kaiser y el Festival de Viña: "Imagina una gaviota para el freestyle"

Kaiser, reconocido freestyler nacional, tuvo una entrevista exclusiva con RedGol donde habló de todo y se pudo una gran meta, conseguir una Gaviota en el Festival de Viña del Mar para el freestyle. Además, se sintió orgulloso de lo que comparan con Nicolás Massú por la garrra que pone en las batallas.

"Tienen que entender que la competición de batallas es más fácil, lo más básico. Agredir a alguien es súper fácil, destruir es fácil. Pero crear es difícil, yo en las batallas tengo nervio y todo, pero sé hacer lo mío, pero estar en un programa en vivo, por ejemplo en el Morandé, a mí me decían “30 segundos Kaiser al aire” y yo uuuh, se te pone la piel de gallina y en un festival donde hay 50.000 personas y no tienes que batallar, sino hacer un show despertando a la gente te poní nervioso. Yo creo que alguno MC’s de Chile tienen que aprender un poco eso, por ejemplo en España Chuty es tan serio que no hace show en discos y en televisión, pero en cambio Skone y Arkano sí, viste que tiene como más gracia, por eso yo mi show en Chile lo hago con Cristofebril, porque el Teo y Nitro son exponentes de batallas y hacemos directamente show de batalla, lo mismo con el Menor y el Meta y varios más, pero Cristofebril tiene la picardía de prender un público más allá de batallar, el carisma es distinto", explicó sobre presentarse en el Festival de Viña del Mar.

Y agregó que "si queremos ir a Viña no podemos ir a batallar o la gente se va a aburrir, hay que presentar un show armado, un espectáculo como corresponde, meterle un poquito de humor porque los Payahop llegaron, soy súper amigo del Andy de los Payahop, me contaba que ellos llegaron como número de freestyle, de hiphop, pero no sólo por eso sino que por el humor, porque tenían que tener una faceta humorística, porque si vas muy serio y la gente no te conoce te caen en pifias. Por eso con calma, que el río vaya para allá, juntar una camada buena y hacer un espectáculo como corresponde y llevarse una gaviota, imagina una gaviota pal’ freestyle, sería otro de los logros que me pondría en mente algún día".

Además, el rapero nacional se refirió al apodo del Massú del freestyle: "si, ese lo he escuchado, otro apodo es el viral. El que la lucha siempre, porque yo en mi vida voy a tener el rapeo coherente que tiene el Teo, quizás las respuestas que tiene el Nitro, la habilidad que tiene el Meta en el doble tempo o la métrica del Menor, yo en mi vida voy a tener esas cosas, porque ya no práctico tanto como ellos, pero lo que nunca he perdido es la garra, no me desestabilizo tan fácil, mínimo te voy a sacar una réplica, dos réplicas, si me vas a ganar te va a costar y te voy a responder, ocupa todos tu ataques, doble tempo, métrica, flow, lo que tú quieras y yo te voy a responder y eso la gente lo sabe".

Finalmente, se sintió orgulloso de tener la batalla más viral del 2019. "Me he enfrentado a los mejores MC’s del mundo, me ha tocado ganar, me ha tocado perder. La batalla con Zticma fue la mejor del año, que un chileno esté metido en el espectáculo más grande del año en le freestyle, pa’ mí eso es una locura", manifestó.