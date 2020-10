El mea culpa de Jorge Zabaleta por accidente en bicicleta: “A los 50 es distinto” 

Jorge Zabaleta asegura que no la cuenta dos veces: tuvo un accidente la noche del miércoles mientras iba en bicicleta en el circuito Las Varas en San Carlos de Apoquindo.

El actor relató al diario Las Últimas Noticias cómo fue que se cayó y terminó con una fractura en el codo derecho. “Llegué hasta el final del sendero, hay dos caminos. Elegí el que vas detrás porque es espectacular. Por supuesto, todos los cabros se tiran rajados. Yo paré, analicé, porque es una bajada bien empinada donde tienes que ir frenando sobre un terreno de tierra, dije igual y me saqué la mier…“, contó.

Pero el intérprete nacional no se quedó ahí tirado, pues decidió pararse y seguir su camino como pudo hasta que logró llegar a su casa e intentó mitigar el dolor que sentía en la zona afectada. Sin embargo, luego se percató que la cosa era seria porque no podía mover el brazo y se fue derechito donde un médico para que lo revisaran.

El mea culpa de Jorge Zabaleta



Este incidente lo hizo reflexionar sobre su valerosa actitud, sobre todo luego de ver cómo quedó su bicicleta tras el impacto.

“Probablemente si tuviera 20 no me habría pasado nada, pero a los 50 es distinto. Me arriesgué más de lo que debía”, admitió.

“Una caída es mucho más peligrosa a esta edad. Uno es mucho más pesado. A los 20 tenía un cuerpo de 70 kilos y ahora es de 90. Pero para el pencazo que me pegué me pasó harto poco. Podría haber sido peor. Estoy viendo mi bici y quedó bien mal”, agregó.