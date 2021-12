El director de Guardians of the Galaxy respondió la consulta de un seguidor confirmando la noticia.

I Am Groot | Confirman la realización de la serie animada y anuncian la fecha de estreno

El director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, ha confirmado a través de sus redes sociales que la nueva serie "I Am Groot" llegará a Disney + próximamente. El nuevo proyecto está basado en el querido personaje que debutó en la pantalla gracias a la película protagonizada por Zoe Saldaña y Chris Pratt.

El actor Vin Diesel es quien le dio voz al personaje durante las sagas de Guardians of the Galaxy y Avengers: End Game, pero aún no está claro si el actor repetirá su papel para la serie de Disney.

La cadena anunció durante el pasado Disney Plus Day cuales serán las series que llegaran pronto al servicio de streaming en donde destacan Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk y Secret Invasion, que llegarán a la pantalla durante el 2022.

La confirmación del lanzamiento de I Am Groot en 2022 llegó de la mano de Gunn, el diector de Guardianes de la Galaxia, a través de su cuenta de Twitter. I Am Groot se incluyó en un nuevo video promocional de Disney + que muestra lo que llegará al servicio el próximo año. Un fan tuiteó el video etiquetando a Gunn y preguntando si podía confirmar la noticia, a lo que Gunn simplemente respondió "Puedo confirmar. #IAmGroot".

¿Cuándo se estrena I AM Groot?

La serie de Disney Plus basada en la criatura extraterrestre similar a un árbol llegará a la pantalla durante el próximo año, aunque aún no hay fecha específica.