No es remake es secuela: Disney+ confirma estreno de Abracadabra 2 con protagonistas originales

En lo que denominaron como el día del streaming, lanzando múltiples anuncios para su plataforma y otras asociadas, este jueves Disney+ confirmó finalmente que estrenará Hocus Pocus 2, "la tenebrosa secuela para el clásico de Halloween de 1993".

El anuncio llegó con la sorpresa para los fanáticos de que las protagonistas originales de la historia: Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, volverán a interpretar al trío de diabólicas brujas conocidas como las hermanas Sanderson.

Las mismas actrices celebraron la noticia a través de sus cuentas personales en Twitter.

A diferencia de lo que se rumoreaba hace años, esto no será un remake de la popular película original sino que una secuela de la misma, que será dirigida por Anne Fletcher.

En la historia original, un curioso joven intenta encajar en un nuevo escenario tras mudarse a Salem, Massachusetts, pero fortuitamente termina despertando a un trío de malvadas brujas que fueron ejecutadas en el siglo XVII.

Hocus Pocus 2 llegará a Disney+ el próximo otoño boreal y, como no podía ser de otra forma, justo para la víspera de Halloween.

It’s all just a bunch of Hocus Pocus 2️⃣



Bette Midler, Sarah Jessica Parker, and Kathy Najimy will reprise their roles as the delightfully wicked Sanderson Sisters in #HocusPocus2, coming fall 2022 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/gr3B0Z1JcA