"Hemos sido aplastados, pero somos de mercurio": Alberto Plaza y su conclusión tras resultados el Plebiscito

El músico nacional Alberto Plaza comenzó desde temprano a lamentar la tendencia que se marcó de manera temprana como un signo de lo que fue el aplastante triunfo del Apruebo en el Plebiscito 2020 este domingo, con un 78,3% de los votos.

A pesar de que Plaza estuvo muy atento a lo que ocurría con el referéndum en Chile, él mismo no pudo llegar al país para emitir su sufragio. Según explicó en su Instagram, "mi plan era estar allá para poder ir a votar, pero circunstancias personales me superaron y no pude viajar".

Luego, tras iniciarse el conteo en las mesas, el cantautor se volcó a Twitter para emitir sus impresiones. Lo que partió con frases del tipo "mala cosa se viene para el futuro de Chile", posteriormente pasó derechamente a convertirse en lamentos debido a los resultados que arrojaron las urnas.

"Hemos sido aplastados, pero somos de mercurio", dijo el cantante, en una particular forma de referirse a que permanecerán unidos.

Posteriormente recurrió al humor, para dirigirse a políticos que apoyaban la opción del Apruebo desde el Congreso.

En esa embestida, incluso se preguntó de manera sarcástica si las personas a quienes mencionaba le pedirían perdón al presidente Piñera, por la llegada de los "Tiempos Mejores".

Finalmente, y aún con energías en el cuerpo, Alberto Plaza sacó una lapidaria conclusión: