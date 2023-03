En tan solo días se estrenará en Scream 6 en nuestro país, la cual ha logrado una buena calificación por parte de la prensa especializada, dejando en claro su prometedora renovación y mostrando diversas posibilidades de continuidad. Ahora, queda saber si la franquicia seguirá expandiéndose, lo que podría ser posible, según indica sus creadores y directores. Revisa lo que dijeron respecto al tema en el siguiente título.

¿Habrá Scream 7? Directores de la saga revela detalles

Durante una conversación con Deadline, Matt Bettinelli-Olpin afirmó que el objetivo sería hacer una séptima entrega. "Eso esperamos". "Queremos estar viendo películas de Scream, ya sea que estemos involucrados o no, por el resto de nuestras vidas", matizaba. Su compañero, Tyler Gillet, ha estado de acuerdo. "Estamos muy felices de que haya regresado".

Durante el estreno, Kevin Williamson, autor original de la saga y el que inspiró todas las películas, relató a Deadline su parecer sobre el giro de los guiones y las ideas en las que se basan James Vanderbilt y Guy Busick para el manejo de esta continuación. "Estaba un poco indeciso con la idea, ya que estaba dándole vueltas a eso de, '¿Cómo haces que sea aterrador en la ciudad de Nueva York?'", explica el autor. "Pero lo lograron. Sabía exactamente cómo hacerlo. No me di cuenta de lo aterradora que puede ser esa ciudad hasta que vuelves y dice 'este era mi hogar' y luego vas caminando por la calle y no hay nadie", continúa.

"Y te subes al metro y hay una o dos personas, y estás desconcertado. Da miedo pensar lo aterradora que puede ser la ciudad de Nueva York ahora mismo, porque yo solía vivir aquí... pero creo que lo aprovecharon y lograron descubrir cómo hacer que fuera escalofriante", declaró Williamson.

¿Cuándo se estrena Scream 6 en Chile?

El largometraje se estrena el día 10 de marzo en las cadenas de cine.