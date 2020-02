"Tengo mucho miedo": Geri Hoops vive "calvario" al ser invitada para grabar video con Ozuna

Geri Hoops, conocida por promover el twerk en Chile, reveló el "calvario" que tuvo que enfrentar al ser invitada a grabar un video para Ozuna, donde tuvo que lidiar en especial con el productor discográfico Boy Wonder.

En una extensa transmisión a través de Instagram, contó todo lo sucedido, que partió con el contexto de su lamentable historia. En esa línea, la bailarina explicó que "hace una semana más o menos, me llamaron para salir en un video de Ozuna. No lo quise contar, porque quería que fuera una sorpresa (…) estaba súper emocionada".

Sin embargo, "me mandaron el tema, lo escuché, y no era para twerk. Yo lo sentía como un dancehall, entonces pensaba que nada que ver yo estando ahí en el video, porque yo no bailo dancehall, bailo twerk".

"Se me dijo que me quedara tranquila, que yo era la protagonista, que tenía que estar como modelo. Y yo dije modelo de qué, si mido 1.50, pero querían que estuviera en el video", continuó su relato.

La cosa se puso peor cuando le avisaron que la vestimenta que debía llevar eran bikinis, porque se trataba de la representación de una fiesta en una piscina.

"Igual me molesté y no quería salir en el video, porque yo dije ‘no voy a estar en bikini paseándome como la perra del carrete'", postuló.

Más tarde, al llegar al lugar de la grabación le dijeron que tenía que bailar, pero aún no se había determinado qué música. Boy Wonder entonces le espetó "'¿no sabes bailar otra cosa?'", ante lo que ella le respondió su acaso había revisado su Instagram antes de invitarla a participar.

La respuesta del productor fue otro golpe: "'Sí, vi tu instagram y necesito que hagas lo mismo, pero menos vulgar, que hagas twerk no vulgar, no vulgar como tu Instagram'".

"'Nosotros vamos a comercializar el video, tu sabes que es Ozuna, no puedes salir mostrando nada, porque te puede perjudicar a ti'", contó Geri Hoops que fue el complemento en la respuesta que le dio el individuo.

"Me debería haber emputecido", comentó Hoops, pero "estaba viendo la oportunidad, debo admitirlo". Así que terminó vistiendo un buzo y un peto.

Entonces, Boy Wonder contra atacó: "trata de hacer pasos no tan vulgares, un twerk no tan vulgar". Ante lo que ella respondió que "el twerk no es vulgar"; mientras él le especificó que "no te muevas tan fuerte, tan rápido".

Como si la situación no fuese lo suficientemente incómoda, la bailarina tuvo que cambiarse en una habitación oscura, a la que repentinamente entró un sujeto, haciendo que todo empeorara.

"Aunque yo haga un video moviendo el trasero y lo suba a internet, es cosa mía, pero no por eso voy a querer que alguien me vea en vivo cambiándome ropa", recalcó en el video.

Recibió cientos de comentarios en reacción a lo que describió y, por lo mismo, Geri Hoops decidió hacer una publicación en su perfil de Instagram resaltó lo que ha conseguido bailando twerk y enseñar la disciplina a otras mujeres.

El remate del mensaje indica que "siento mucha rabia y pena, porque después de años, de todo lo que me ha costado surgir, salir adelante y lograr que el Twerk sea visualizado por lo que es "un estilo de baile", aparezca un personaje de un medio que quizás, pueda tener o no poder como muchos dicen, venga a despreciar y vulnerar mi trabajo y a mí como mujer y al de tantas otras que hoy nos dedicamos a la enseñanza. Siento impotencia, pues me ha hecho retroceder en el tiempo y hacerme sentir como nunca más quise sentirme".

"No estoy dispuesta a dejar pasar 'algunas cosas' para poder salir en un video de un cantante reconocido y jamás volveré a dejar que nadie me mire en menos por lo que hago, no permitiré que ninguna persona me desprecie o catalogue mi persona como "vulgar", pues son años de sacrificio y constancia el lograr donde estoy parada hoy en día", añadió.

Esta fue la publicación:

Aún así, el asunto no quedó ahí. Este lunes denunció que incluso tuvo problemas para salir de Puerto Rico. En el aeropuerto, los oficiales de Migración evitaron que abordara su vuelo de retorno a Chile, pero sí le permitieron a una amiga que andaba con ella, para que lo hiciera.

"Vivi la hora más terrible de mi vida", contó las historias publicadas este lunes, en las que se ve y se escucha tremendamente afectada y llorando.

Luego contaba que "no puedo hablar pero tengo mucho miedo. No duermo desde las 10 de la noche, ahora estoy en República Dominicana, mi vuelo sale a las 9 de la mañana. Me tengo que quedar a dormir acá".

"Los de la gente de migración de Puerto Rico ya me tenían identificada porque ellos ya me habían visto en Instagram (respecto a la acusación contra Boy Wonder), ellos mismos me lo dijeron. Por eso hicieron que yo me quedara sola y que la Ari se pudiera ir, y no me entregaron el celular hasta que me subieron al avión", termina su relato.

Más tarde, la misma Geri Hoops replicó historias de sus amigos que entregaron más detalles de lo que actualmente está enfrentando la bailarina.