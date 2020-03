Frases confusas de Evelyn Matthei detonan "pequeño momento de pánico" en el equipo de "Bienvenidos"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, detonó la preocupación e hizo vivir un "pequeño" momento de pánico al equipo del matinal "Bienvenidos", cuando se refería a los contagiados con coronavirus en su comuna.

"El lunes los mandamos a todos para la casa. No se atiende público en la Municipalidad desde el lunes. Tenemos dos casos confirmados con coronavirus, ambos trabajaban en un mismo departamento. Hay un tercer caso que estamos viendo", reveló la autoridad.

Al ser consultada por Amaro Gómez-Pablos si se había hecho el examen para identificar la enfermedad, ella respondió que "no, no me lo he hecho porque no tengo ningún síntoma". Y luego Tonka Tomicic le cuestionó: "¿Estaban en un departamento cercano a su trabajo?".

"Justamente el lunes los fui a visitar", dijo echando a andar la duda tanto en los animadores como en el resto del estudio.

Matthei continuó planteando que "me llamó la atención que estaban todos trabajando y fui a preguntar por qué estaban trabajando si habíamos dado la orden de que se fueran. Ellos no la habían recibido".

"Los mandé inmediatamente para la casa, así que justo estuve… Ellos esos dos días no estuvieron porque se estaban haciendo el test, ya estaban con los síntomas, pero no sabemos si infectaron a otras compañeros más", añadió.

La confusión ya se había establecido. De ello dieron cuenta los televidentes que comentaron los extraños dichos de la alcaldesa.

Por lo mismo, minutos después, ya habían cambiado el tema incluso, cuando Tonka volvió a cuestionar a Matthei: "Alcaldesa, ¿usted estuvo con las personas que tienen coronavirus en su municipio, porque no me quedó claro?".

"No, ellos no estuvieron el lunes", respondió ella, a lo que Tomicic agregó: "porque sería una irresponsabilidad que estuviera acá".

"No, ellos no estaban, sino yo estaría haciendo cuarentena", recalcó Matthei.

El incómodo momento lo puedes revisar a continuación: