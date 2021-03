Fernando Godoy y Paola Troncoso protagonizan el nuevo adelanto de "El Barrio"

El nuevo programa de humor de Mega, "El Barrio" estreno su primer adelanto, protagonizado por los actores Fernando Godoy y Paola Troncoso.

Este nuevo espacio llega en reemplazo de Morandé con Compañía que salió de pantalla tras más de una década al aire.

En el adelanto Fernando llegando a un consultorio para realizarse un PCR, en donde se encuentra con Paola Troncoso, que también esperaba su turno, tras una confusión con el número de atención el spot cierra con la frase "El barrio, tu mejor compañía, nuevo programa de humor contingente"

Hace algunas semanas en conversación con El Mercurio, Godoy entregó detalles como que el nuevo programa tendrá como referente icónicos del humor estadounidense como Saturday Night Live.

"A mí me invitaron a ser parte de un proyecto nuevo, donde vamos a tener personajes y un lenguaje distinto. Pero si fuera el reemplazo de Kike Morandé, tampoco tendría ningún problema, al revés, me siento orgulloso del respaldo que me da el canal y de que la productora y Kike me hayan elegido", explicó el actor en aquella oportunidad.

Este nuevo programa sin embargo, contará con algunas ausencias, Belén Mora y Toto Acuña se sumaron a La Red, mientras que Cristián Henríquez, mejor conocido como Ruperto, también se resto del nuevo espacio.