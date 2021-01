Estrenos Amazon Prime enero | Conoce las mejores series y películas a estrenarse en Amazon Prime

Amazon Prime dio a conocer los estrenos disponibles para el mes de enero. La plataforma de series y películas tiene muchas posibilidades para todos los gustos. Sin embargo, el gigante internacional que pelea con Netflix y Disney+ destaca entre su catálogo a sagas como Rebuild of Evangelion y una nueva temporada de American Gods.

A principio de mes, específicamente en la primera quincena de enero, Amazon dispuso cuatro estrenos imperdibles: The Assistant, un drama de una hora y media sobre una recién egresada que consigue trabajo como asistente de un magnate. Ahí se da cuenta del trato abusivo y degradante de su jefe.

Herself es otra película galardonada que llega a Amazon luego de casi un año desde su estreno en la pantalla grande. En el polo opuesto, la comedia se hace presente con el estreno de Escuela para seductores. Para cerrar la primera parte de las entregas, American Gods estrena su tercera temporada en la plataforma mundial.

La segunda mitad del mes trae grandes estrenos también: One Night in Miami y De Brutas, Nada; comienzan el mismo día con la segunda quincena de enero. La derrota de Cassius Clay frente a Sonny Liston y la comedia dramática mexicana, dan vida a este duplex de series.

La saga de Evangelion cierra los principales estrenos casi a finales de enero. Con una trilogía de películas, la obra de Yoshiyuki Sadamoto llega a Amazon para deleite de todos los fanáticos del manga y anime.





Revisa todos los estrenos aquí:



The Assistant - 7 de enero

Herself - 8 de enero

Escuela para seductores - 8 de enero

American Gods - 11 de enero

One Night in Miami - 15 de enero

De Brutas, Nada - 15 de enero

Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone - 27 de enero

Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance - 27 de enero

Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo - 27 de enero

The Roads Not Taken - 28 de enero

Dragged Across Concrete - 29 de enero

Greenland - 29 de enero