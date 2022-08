A la espera de que comience una nueva semana de agosto, los servicios de streaming ya se están preparando para agregar a sus catálogos películas y series, que prometen encantar a todos sus usuarios.

Durante la semana del 8 al 14 de agosto se estrenarán varias producciones que son muy esperadas como Noticia de un Secuestro en Prime Video, I am Groot en Disney Plus y Yo Nunca en Netflix, entre muchos otros.

Conoce todas los estrenos preparados para esta nueva semana.

¿Cuáles son los estrenos del streaming del 8 al 14 de agosto?

Netflix

10 de agosto:

School Tales: La serie

Locke & Key (temporada 3)

De casa a casoplón

Iron Chef: Brasil

Indian Matchmaking (temporada 2)

La canción del corazón

12 de agosto:

Yo Nunca (temporada 3)

Una familia modélica

Turno de día

13: El musical

Star Plus

10 de agosto:

No fue mi culpa

Por mandato del cielo

9-1-1 Lone Star

Prime Video

12 de agosto:

Noticia de un Secuestro

A League of Their Own

Todo por Lucy (temporada 2)

Los Locos Adams 2

14 de agosto:

La Vida Secreta de tus Mascotas

Disney+

10 de agosto:

I am Groot

Muppets Babies

Bluey

Leyendas de Marvel Especial She Hulk (nuevo episodio)