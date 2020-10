Ester Expósito rompe el silencio sobre supuestas cirugías en el rostro: “Dejen de utilizar mi imagen”

No cabe duda: Ester Expósito es una de las actrices más populares del momento. La joven de 20 años, quien saltó a la fama gracias a su paso por “Élite”, serie de Netflix donde le dio vida a elogiada “La Marquesita”, se convirtió en todo un fenómeno de las redes sociales debido a su talento e innegable belleza.

Y es precisamente este último punto el que ha generado conflicto estos últimos días luego de que comenzaran a rondar rumores sobre supuestas intervenciones estéticas que se habría realizado la española, quien regresó a la pantalla con la serie "Alguien tiene que morir".

Algunos creen que la intérprete entró a pabellón para hacerse una rinoplastia y de paso una bichectomía. Ante esto, Ester reaccionó furiosa y publicó una storie en su cuenta de Instagram donde asegura que no se ha hecho nada en su rostro... pero no muchos le creen.

La respuesta de Ester Expósito



"No me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichetomía, ni cirugía estética. Antes de hacer AFIRMACIONES hay que comprobar la información", escribió.

"Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras (...) Sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo", añadió.

A Ester no le creyeron su versión

El perfil de Instagram @bellezacreada, dedicado a develar los retoques de las celebridades, aseguró que la actriz no estaría siendo del todo honesta.

En un nuevo post, la persona a cargo de esta cuenta analizó dos fotos de Expósito y dejó en evidencia que sí se ha sometido a algunas intervenciones.

“En estas fotos veo los ángulos faciales mucho más marcados, ella en sus historias niega rotundamente cualquier cirugía pero no dice nada de los rellenos dérmicos, de los que ya hemos hablado varias veces, y los cuales mejoras mucho el aspecto físico. ¿Qué creen?”, dice el texto que acompaña el polémico post.