Élite regresó a la pantalla, pero no con su quinta temporada, si no con una serie de nuevos capítulos especiales al igual que el año pasado que traerán de regreso a los queridos personajes y presentará a nuevos roles en la ficción de Netflix,

La producción decidió repetir el evento espacial para los fans y estrenar antes del inició oficial de la nueva temporada un serie de capítulos cortos destinado a algunos de los principales del elenco como Cayentana, Omar, Samuel y Patrick.

La quinta temporada de Élite aún no tiene fecha de estreno, sin embargo, ya se ha confirmado la salida de importantes personajes que no regresaran a Las Encinas para el nuevo año escolar. Guzmán (Miguel Bernardeau) y Ander (Arón Piper) no estarán presentes en los episodios especiales debido a que sus personajes cerraron su historia al final de la cuarta temporada.

[SPOILERS A CONTINUACIÓN]

Guzman y Ander decidieron alejarse de la ciudad y así de sus amigos, para recorrer el mundo como siempre tuvieron pensado. En el último capítulo de la cuarta temporada se produce una emotiva despedida entre el grupo de amigos y una de las parejas más queridas de la ficción, Ander y Omar.

La quinta entrega además tendrá nuevos rostros que se integraran al ya popular grupo y que sin duda vienen a agregar drama a la historia.

¿Cuándo se estrena el especial de Historias Breves de Netflix?



Phillipe, Caye, Felipe - 15 de diciembre

Samuel y Omar - 20 de diciembre

Patrick - 23 de diciembre