El Ejército de los Muertos | 8 películas que inspiraron lo nuevo de Zack Snyder

¿Ya viste El Ejército de los Muertos? Bueno, no te vamos a contar spoilers. Así que si aún no te enfrentas a lo nuevo de Zack Snyder puedes leer tranquilamente esta nota, porque lo que sí te vamos a contar son las fuentes de inspiración que tuvo el director para crear su película y que no vienen precisamente desde el mismo género.

Como deben saber, si estaban atentos a la promoción de la entrega, El Ejército de los Muertos es un combinado que incluye a los zombies, pero también una buena dosis de humor, sobre todo acción y también un toque de melodrama, para añadirle el toque final.

En un encuentro con la prensa en el que estuvo presente RedGol, Snyder explicó que "hicimos una película hace un tiempo atrás, El Amanecer de los Muertos, que era un remake del clásico de George Romero. En medio de esa película, comencé a examinar profundamente los tropos del género y era una película muy consciente de sí misma... es algo así como '¿dónde está la línea en que una película sabe que es una película?'".

"Cuando terminé la película, un par de años después de eso, seguía pensando sobre esa conversación y desarrollé esta idea sobre una plaga zombie, en que los zombies vienen del Area 51, terminaban en Las Vegas y se construía un muro alrededor de Las Vegas. Era como una combinación de películas, un montón de películas de género con las que crecí", destacó el realizador.

¿Cuáles son las películas que inspiraron a Zack Snyder para crear la película de Netflix El Ejército de los Muertos?

Escape de Nueva York (1981)

Año 1997. El avión del presidente de los Estados Unidos es secuestrado por un grupo radical, pero consigue sobrevivir y se encuentra solo en las calles de Nueva York, donde Manhattan se ha convertido en una enorme prisión de alta seguridad. Ante la imposibilidad de lanzar una acción convencional, por miedo a que maten al presidente, se decide enviar a un agente secreto para rescatarlo. El elegido es "Snake" Plissken (Kurt Russell), un conocido convicto al que todos daban por muerto.

El Planeta de los Simios (1968)

George Taylor es un astronauta que forma parte de la tripulación de una nave espacial -en una misión de larga duración- que se estrella en un planeta desconocido en el que, a primera vista, no hay vida inteligente. Sin embargo, muy pronto se dará cuenta de que está gobernado por una raza de simios mentalmente muy desarrollados que esclavizan a unos seres humanos que carecen de la facultad de hablar. Cuando su líder, el doctor Zaius, descubre horrorizado que Taylor posee el don de la palabra, decide que hay que eliminarlo.

Aliens (1986)

Alien es un organismo perfecto, una máquina de matar cuya superioridad física sólo puede competir con su agresividad. La oficial Ripley y la tripulación de la nave “Nostromo” se habían enfrentado, en el pasado, a esa monstruosa criatura. Y sólo Ripley sobrevivió a la masacre. Después de vagar por el espacio durante varios años, Ripley fue rescatada. Durante ese tiempo, el planeta de Alien ha sido colonizado. Pero, de repente, se pierde la comunicación con la colonia y, para investigar los motivos, se envía una expedición de marines espaciales, capitaneados por Ripley. Allí les esperan miles de espeluznantes criaturas. Alien se ha reproducido y esta vez la lucha es por la supervivencia de la Humanidad.

Die Hard (1988)

En lo alto de la ciudad de Los Ángeles, un grupo terrorista se ha apoderado de un edificio tomando a un grupo de personas como rehenes. Sólo un hombre, el policía de Nueva York John McClane (Bruce Willis), ha conseguido escapar del acoso terrorista. Aunque está solo y fuera de servicio, McClane se enfrentará a los secuestradores. Él es la única esperanza para los rehenes.

The Italian Job (1969)

Tras salir de la cárcel, Charlie Croker (Michael Caine) se dispone a ejecutar un plan minuciosamente organizado: robar un cargamento de oro en las calles de Turín por medio de un gigantesco atasco de tráfico. Cuenta para ello con la ayuda del brillante criminal Mister Bridger (Noël Coward) y de una banda de criminales. Una vez realizado el atraco, lo difícil es sacar el botín del país, porque la policía y la mafia le pisan los talones.

Thunderbolt and Lightfoot (1974)

John "Thunderboolt" Doherty es un atracador retirado, cuyo agudo ingenio y nervios de acero lo han convertido en un maestro de su profesión. Sin embargo, está a punto de volver a la actividad criminal con un nuevo socio: "Lightfoot", un joven vividor cuya energía y exuberancia ofrecen al veterano una nueva perspectiva de vida. Su objetivo: el aparentemente impenetrable Banco de Montana. Tras formar una alianza incómoda con los antiguos compinches de "Rayo", trazarán un plan increíble que pondrá a prueba su fortaleza... y amistad.

Ocean's Eleven (2001)

Danny Ocean es un carismático ladrón que, tan sólo 24 horas después de cumplir una larga condena en prisión, ya está planeando su próximo delito. Su objetivo: realizar el mayor atraco de casinos de la historia. Para ello formará un equipo de once hombres, cada uno de ellos el mejor en su campo. Sin embargo surgirá un problema inesperado: el dueño de los locales, Terry Benedic, está saliendo con Tess, su exmujer.

Robocop (1987)

Ambientada en una sociedad futura. Alex J. Murphy, agente de policía de Detroit, es asesinado en acto de servicio. Para acabar con la delincuencia en la ciudad, las autoridades aprueban la creación de una máquina letal, mitad robot, mitad hombre, a la que llaman Robocop, y para fabricarla utilizan el cuerpo de Murphy. El experimento parece un éxito, pero el policía, a pesar de estar muerto, conserva la memoria y decide vengarse de sus asesinos.