Una nueva eliminación se tomó el más reciente capítulo del "El Discípulo del Chef" y terminó con los discípulos de el chef español Sergi Arola perdiendo la competencia y debiendo escoger al integrante que abandona el programa.

Recordemos que esta temporada reúne a famosos que buscan un cupo en la gran final del espacio, pero para ello deben competir en equipos para evitar irse eliminados, el cual será elegido por el mentor del equipo.

Tras la derrota del equipo rojo, el mentor del equipo debió escoger quién de sus discípulos ya no seguirá en competencia, quedando entre sus últimas opciones el actor Marcial Tagle y la modelo y ex chica reality Michelle Carvalho, escogiendo a esta última para dejar la cocina.

Tras su eliminación, Michelle, quien ingresó hace algunas semanas a la competencia señaló que entendía la decisión de Sergi: "Disfrute lo que se pudo y feliz".

"Estoy de acuerdo que me haya eliminado, por que si fuera algo que me apasionara como modelaje o moda me dolería un poco mas", luego comentó que mantuvo muy buena relación con sus compañeros: "Los voy a extrañar espero mantener la amistad afuera".