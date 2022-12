Dua Lipa hace noticia ahora no sólo por sus canciones e impresionantes presentaciones en vivo, ya que la prensa norteamericana le acaba de atribuir una supuesta nueva pareja, figura con la que se la ha visto coqueteando públicamente en un evento de la industria.

Desde el sitio de celebridades Page Six, indicaron que aparentemente escribir una canción a alguien es una nueva y efectiva manera para conseguir su atención e incluso conquistarla.

Dua Lipa | ¿Con quién está saliendo la cantante?

Esto porque la nueva conquista de la intérprete de One Kiss es Jack Harlow, quien en su más reciente disco Come Home the Kids Miss You (2022), incorporó un tema dedicado a la joven británica-albanesa que muy apropiadamente se llama Dua Lipa.

Harlow contó previamente que antes de que saliera el álbum en mayo, llamó a la cantante por FaceTime para obtener su bendición. Y, aunque recibió una respuesta algo incómoda, ella finalmente entregó su venia.

El hombre en cuestión es un rapero y compositor estadounidense que cobró relevancia en 2015, con el lanzamiento de múltiples trabajos de corta duración y mixtapes con sus creaciones.

Tras la supuesta extraña respuesta de Dua lima ante la canción, después de conocer al representante del rap en persona en el Variety Hitmakers Brunch, en Los Ángeles, en noviembre, aparentemente surgió el amor y fuentes de Page Six confirmaron que la pareja sostiene "comunicación constante" desde ese mismísimo momento.

Otro informante apuntó que él particularmente estaba "él estaba muy interesado en ella e iba a perseguir firmemente [un inminente romance]".

Harlow incluso voló de regreso a Nueva York el fin de semana siguiente y fue visto llegando al mismo restaurante que Dua Lipa en el Meatpacking District para almorzar.

En esa instancia aparentemente intentaban hacer lo posible para no ser vistos, pero fueron captados cuando se colaron por una entrada privada y luego fueron vistos saliendo del restaurante por separado.