El pasado domingo se realizaron los Premios Oscar en Estados Unidos, la premiación que destaca a las mejores películas, actores, actrices y directores de cine del mundo. En la categoría mejor película internacional obtuvo la estatuilla dorada la cinta alemana Sin Novedad en el frente (All Quiet on the Western Front), dirigida por Edward Berger, antes de la premiación ya se consideraba una de las favoritas para llevarse el Oscar ya que ganó en los premios BAFTA dónde ganó el premio a mejor película internacional, mejor dirección y mejor película.

¿Dónde ver la película alemana Sin Novedad en el Frente?

La película alemana se encuentra disponible en Netflix, la historia cuenta la historia de un joven de 17 años llamado Paul que se une al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, su entusiasmo se derrumba rápidamente ante la dura realidad de la vida en las trincheras. La cinta tiene una duración de 2 horas con 28 minutos y es apta para mayores de 16 años, es un remake de la cinta homónima de 1930 que fue adaptada a una novela escrita por Erich Maria Remarque. El libro se inspira en las propias experiencias del escritor como soldado alemán en la Primera Guerra Mundial.

El film ganador del Oscar es protagonizado por Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Edin Hasanović, Daniel Brühl, Thibault de Montalembert y Devid Striesow fue estrenada en septiembre de 2022 durante el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Ve a continuación el tráiler de Sin Novedad en el Frente: