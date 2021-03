Nueva banda de heavy metal chilena Dolezall lanza su poderoso primer disco

La nueva banda metal chilena Dolezall acaba de estrenar su primer disco de estudio "Look at the distance", el que llega con poderosas melodías como carta de presentación para este proyecto emergente que encuentra sus raíces en Santiago.

Se trata de una agrupación que busca unir el heavy metal con el hard rock creada el año 2020 y tiene en su formación a Carlos Dolezal Lorca (composición musical, letras y batería), Nicolás Arce García (producción musical, guitarras y bajo) y Felipe del Valle Briceño (voz).

Recurriendo a una lírica narrativa, Dolezall plantea un viaje musical a través de diferentes realidades del ser humano y del mundo, sumergiéndose en episodios históricos, vivencias, creencias, aspectos culturales de las sociedades, entre otras temáticas, que quedan plasmadas en un relato fonográfico y gráfico para su preservación en la memoria. La música, además, llega acompañada por el arte de José "Kat" Canales.

El lanzamiento de la placa de estudio es el punto culmine de un recorrido que partió el 18 de agosto del 2020 cuando Dolezall estrenó su primer single "Long live the empire", un testimonio de la experiencia de los pilotos kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial, durante un ataque aéreo sorpresivo a las tropas aliadas.

Poco después llegó "The weight of history", un EP con el que la banda dio a conocer otros dos nuevos temas y que vio la luz el pasado 28 de noviembre. Este trabajo también aborda realidades ocurridas en el conflicto bélico de mediados del Siglo XX, como el Holocausto, la experimentación médica del régimen nazi en seres humanos, la cruda vivencia de los soldados en la guerra, y más.

"Look at the distance", de Dolezall, disco que debutó el 2 de marzo, incluye 11 canciones que continúan el cuerpo de trabajo entregado hasta ahora por el grupo y está disponible en todas las plataformas de streaming, mientras se encuentra a la espera de un edición en formato físico.