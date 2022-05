Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tiene muchos momentos que pueden verse arruinados por la incontinencia de los espectadores que no son capaces de respetar la experiencia de los demás.

Lamentablemente, en las últimas horas se han detonado las publicaciones con spoilers sobre la entrega y ahora el mismísimo presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reconoció que es imposible contener los spoilers, por lo mismo hacen películas que sorprendan a pesar de que parte del viaje se vea arruinado.

En medio de una conferencia de prensa en la que estuvo presente RedGol, el elenco de la producción se refirió a múltiples aspectos de la historia, sus personajes y el futuro del MCU.

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, el director Sam Raimi, el guionista Michael Waldron y el productor y presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, participaron en una extensa conversación que tuvo lugar este domingo.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura | ¿Cómo evitar spoilers de Multiverso de la Locura?

El mandamás aceptó que "la desafortunada verdad es que no puedes evitar los spoilers y tienes que asegurarte que la experiencia en si misma funcione, sin importar lo que ha sido o no ha sido revelado".

"Aún hacemos el mejor trabajo que podemos y creo que mucha gente se ha vuelto muy buena para no esparcirlos, ya que potencialmente afecta a la experiencia, pero de muchas formas No Way Home demostró que no afectó la experiencia".

"Así que continuamos haciendo lo mejor que podemos, pero lo más importante sigue siendo entregar la película o la serie que cumpla sin importar lo que sabes al verla", puntualizó.

Al mismo tiempo, aseguró que no ve los memes que lo tienen como protagonista y que apuntan: "no des spoilers, Kevin Feige te está viendo". Además de que está seguro que "no funcionan".

Doctor Strange 2 llegará a salas de cine disponibles el 5 de mayo de 2022, y tendrá un preestreno en Latinoamérica el 4 de mayo.