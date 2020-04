Disney y Marvel: Estas son las nuevas fechas de estreno para las películas del MCU

Marvel reveló este viernes el nuevo calendario de fechas para los estrenos de sus esperadas películas, después de que fueran pospuestos por la pandemia del coronavirus.

La mayoría de los próximos estrenos en el Universo Cinematográfico de Marvel sufrieron modificaciones de cara a su llegada a los cines, a propósito de la pandemia por el coronavirus.

Con los cines cerrados para evitar aglomeraciones, los estudios se vieron en la obligación de posponer su organización.

Pero ahora la gran duda de los fanáticos está resuelta y se conocieron los días para los próximos estrenos de "La Casa de las Ideas" en el cine. Son los siguientes:

– Black Widow: 6 de noviembre

– The Eternals: 12 de febrero de 2021

– Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 7 de mayo de 2021

– Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 5 de noviembre de 2021

– Thor: Love and Thunder: 18 de febrero de 2022

– Black Panther 2: 6 de mayo de 2022

– Captain Marvel 2: 4 de julio de 2022

"Black Widow" será el único estreno de Marvel en 2020.

De la mano con el anuncio de Marvel, Disney también actualizó las fechas en que llevará a los cines sus próximas apuestas de acción real.

De hecho, "Mulán" tenía fecha para debutar a fines de marzo y ahora fue la primera de las entregas recalendarizadas. Mientras que el resto de los anuncios van de 2021 en adelante.

Estas son las nuevas fechas:

– Mulán: 24 de julio de 2020

– Jungle Cruise: julio de 2021

– Indiana Jones 5: 29 de julio de 2022

– Free Guy: 11 de diciembre de 2020

– The French Dispatch: 16 de octubre de 2020