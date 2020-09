Disney+ confirma que la serie Marvel "WandaVision" se estrenará en 2020

Disney confirmó este miércoles que la primera de sus series originales de Marvel, "WandaVision", se estrenará en 2020.

Mientras el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel pende de un hilo, con la evaluación de una posible postergación del estreno de "Black Widow" y que "The Falcon and The Winter Soldier" pospuso su producción por la pandemia, este anuncio es un alivio para los fanáticos.

La incertidumbre se aplacó con la publicación de un tuit en la cuenta oficial de la plataforma de streaming Disney+, donde se indicó que en los próximos meses los suscriptores podrán acceder a títulos de Fox como "Hidden Figures", "Big" y la segunda entrega en la saga de los X-Men "X2".

Y el remate del mensaje vino con el anuncio de títulos originales como, justamente, "WandaVision", "The Right Stuff" de NatGeo, "Clouds" y la segunda temporada de "The Mandalorian".

"WandaVision" contará con las actuaciones de Elizabeth Olsen y Paul Bettany para replicar los roles que el mundo ya les conoció en las películas de "Avengers".

This is the way… to get pumped for the coming months. Start streaming favorites like Hidden Figures, X2, and Big, plus Originals like The Right Stuff from @NatGeo, Clouds, @MarvelStudios’ WandaVision, and a new season of The Mandalorian. Coming soon on #DisneyPlus. pic.twitter.com/PrS1LovFq4