Diana Bolocco recibe reproche de su hija de 4 años por "escandaloso" baile reggaetonero

La animadora de "Mucho Gusto" Diana Bolocco recibió un reproche de su hija Gracia, de apenas 4 años de edad, después de que se le pasara la cuenta bailando reggaetón en el matinal de Mega.

La "escandalosa" coreografía tuvo lugar la mañana del jueves, momento en el que Diana y el chef Miguel Serrucho elevaron los ánimos del programa con una inexplicable coreografía.

Al día siguiente, José Miguel Viñuela le preguntó a Bolocco por lo que había ocurrido después de tal bail.

"Ayer al parecer se produjo un estallido en una casa. ¿Es cierto que te retaron ayer por los bailes que te pegaste acá en el estudio?", indicó Viñuela, ante lo que su contraparte respondió positivamente.

"Me gustaría decir que la sensación es muy rica, usted practíquelo en su casa. El baile de la oruga", aportó Bolocco. "Sí, me retaron. Recibí un reto, más bien una observación con un dejo de reproche".

Sin que nadie la presionara mucho, la figura de Mega continuó: "La verdad es que llegué arrepentida a mi casa. Llegué cabizbaja. No quiero que llegue más el Serrucho, porque me pone sus cosas arriba mío. Tiene unas partes voluminosas, me las acerca y yo, la verdad, trato de no enganchar, pero hay algo dentro de mí que me lo impide".

Ahí recién explicó lo que le había pasado, confesando que "terminando el programa, recibí un audio. Yo te diría que de mucha sorpresa y de reproche".

Tal archivo enviado por su hija Gracia la cuestionaba inquiriendo: "¿Por qué bailaste así con ese hombre? Mamá, ¿por qué esos señores bailaban contigo mostrando el poto?".

Diana Bolocco justificó que eso había ocurrido porque la niña "tuvo la mala ocurrencia de encender la tele a esa hora de la mañana, porque yo tengo clausurada la tele a esa hora".