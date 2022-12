La animadora también intentó explicar la difícil situación que enfrentó la ex Miss Mundo hace unas semanas.

Diana Bolocco fue la más reciente invitada de Juego Textual, espacio de Canal 13 en el que se dispuso a hacer una férrea defensa de su hermana Cecilia Bolocco, después de toda la polémica que generó al condenar las tallas grandes, en dichos que fueron tildados de gordofóbicos.

¿Cuál fue la defensa que hizo Diana Bolocco?

Rayén Araya partió fuerte en el programa y directo al grano, al preguntarle a la ex Mucho Gusto por las declaraciones de su hermana. Ante lo que Diana recalcó que no le corresponde juzgar lo que ella declaró.

"Ella solita lo dijo, hizo un live y explicó lo que le había pasado. Estoy segura de que lo que dijo no lo hizo con la intención de dañar a nadie. Yo voy a estar con ella siempre", recalcó.

En tanto, sobre la ola de críticas que se le vino encima a la ex Miss Mundo, Diana postuló que fueron feroces: "Las redes sociales son muy positivas, abren un espacio de intimidad precioso, pero tienen un lado B muy cruel".

"Mucha gente le dijo a mi hermana cosas terribles, horribles, entonces me parece que hay una doble cara, y si pides respeto no puedes insultar".

"La cultura de la cancelación me parece que tenemos que revisarla, pensar que no tenemos derecho a pedir perdón, a cambiar o a evolucionar me parece peligroso", remató Diana.