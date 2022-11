Cecilia Bolocco se rindió ante las miles de críticas que le llegaron después los dichos emitidos en una transmisión en vivo y que fueron considerados ampliamente como gordofóbicos en las mismas plataformas digitales. Es por eso que pidió perdón por lo que ahora tildó como una "broma estúpida".

La ex Miss Universo sostuvo que que su marca de vestimentas no apunta a las tallas grandes, porque son las mujeres las que debería ingerir menos alimentos.

"Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no. Entradita en carne es rico, incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no cierto mis preciosos hombres que están ahí?", indicó Cecilia en ese momento.

Bolocco también sostuvo que enfocarse hacia una delgadez también provocaría que las mujeres tuviesen un mayor éxito con los hombres.

¿Qué dijo Cecilia Bolocco en sus disculpas?

Durante la noche de este martes, Cecilia Bolocco se puso nuevamente frente a la cámara de su teléfono para encabezar una nueva transmisión en Instagram, donde extendió sus disculpas a toda persona que se sintiese afectada.

"Si yo he dañado a alguien con la broma estúpida que dije en el último live, me duele, me duele mucho y me ha dolido todo el fin de semana pensando que algo que yo dije hirió a alguien. El tema del trastorno alimenticio es un tema grave y por supuesto no caben bromas ni comentarios estúpidos al respecto", partió indicando en la larga exposición.

Así, añadió que "por eso pido perdón profundamente si es que herí a alguien. No puede estar más lejos de mi manera de ser, de lo que siento, de lo que pienso. Nunca he discriminado a nadie y nunca lo voy a hacer, ni por su peso, ni por su talla, ni por su color, ni por su credo religioso, ni por su pensamiento político, ni por nada, por absolutamente nada. No está en mí. No soy así y me hace muy bien no ser así".

"Y a mí sí me han discriminado mucho, de mí sí se han burlado y se han reído por múltiples elecciones que he tomado en mi vida, en muchas de ellas muy equivocadas, pero en muchas de ellas solo siguiendo mi corazón. Y bueno, dándome cuenta finalmente que eran malas elecciones".

"Pero solo viviendo la vida intensamente, con amor, se aprende, y yo he querido aprender una y otra vez. Y créanme que trataré desde lo más profundo de mi ser no herir a nadie, porque yo he sufrido bastante, gracias a Dios no de trastornos alimenticios", sostuvo.

Revisa el live completo a continuación: