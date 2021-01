Con el bikini al revés: Daniella Chávez se suma a sexy nueva tendencia playera desde Miami

Todo apunta a que es una tendencia que llegó para quedarse. Hace rato se está replicando en redes sociales y es que usar la parte de arriba del bikini al revés se ha convertido en toda una moda internacional. Y, por su puesto, Daniella Chávez no podía ser menos y se sumó a la tendencia, nada menos que desde Miami.

La influencer por estos días se pasea por la ciudad estadounidense, aprovechando sus bondades como el Distrito del Diseño y también la blanca arena de sus playas, detalles que la tienen enamorada de la localidad, que también es residencia de otros famosillos criollos como Cristián de la Fuente, Angélica Castro, Rafael Araneda, Marcela Vacarezza y hasta Douglas.

"Miami y yo combinamos Perfecto ���� pensar que me quedaré aquí a vivir por mucho tiempo", confesó en una de sus infartantes publicaciones compartidas por la rubia modelo en su cuenta de Instagram, donde sacó a relucir el potencial de la nueva tendencia playera.



Eso sí, algunos ya han postulado que llevó al extremo el varaniego look y no deja prácticamente nada a la imaginación. Algo que sin dudas no incomodó para nada a los más de 13,6 millones de seguidores que tiene en la red social.

"Tú pa’ darme like en el Insta eres veloz!", advirtió en otro de los mensajes que publicó junto a las imágenes que puedes revisar a continuación: