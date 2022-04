Actualmente, miles de fanáticos se encuentran espectantes al último concierto que dará Daddy Yankee en Chile antes hacer su retiro definitivo de la música, el que se encuentra agendado para el próximo 29 de septiembre y corresponde a su gira llamada “La última vuelta”.

Se espera que durante el show del Big Boss agendado en el país, los fans puedan bailar al ritmo de sus 19 nuevas canciones lanzadas recientementes en su nuevo disco “Legendaddy”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Pero también para el público de chileno no existe nada como las clásicas canciones con las que el ídolo del reggaetón se hizo conocido tanto el como el género, algunas de ellas se titulan como Llegamos a la Disco, La Nueva y la Ex, Somos de Calle, Gasolina, Lo que pasó, pasó, Ella me levantó, Tu princípe, Llamado de Emergencia, entre muchas más.

Y recientemente se produjo una gran confusión en cuanto a la venta de entradas para el concierto y desde el sello del Big Boss, salieron a aclarar la situación. Según el sitio web de Daddy Yankee indicaba que la venta de entradas para su concierto comenzaría el miércoles 30 de marzo, pero desde el sello confirmaron a través de Instragram que esa fecha correspondería a la venta de entradas para Estados Unidos "Hola, la venta del 30 de marzo es la venta general para Estados Unidos".

Y hace pocos días, Mireddys González, esposa de Daddy Yankee reveló en sus historias de Instagram la fecha en la que saldrán a la venta las entradas para Chile “Me dicen las personas que van a hacer el show allá que salen a la venta el 20 de abril. Así que por favor no caigan con personas que están aprovechando el desespero de ustedes para venderles taquilla".

Si deseas conocer más detalles acerca del lugar en el que se realizará el concierto de Daddy Yankee en Chile, a continuación te lo contamos.

¿Dónde realizará Daddy Yankee el concierto en Chile de su última gira?

Aún no tiene confirmación del lugar donde Daddy Yankee se presentará en su último concierto en Chile, lo único que se sabe es que se realizará en Santiago pero los rumores dicen que el evento podría hacer en el Estadio Monumental o el Estadio Nacional.

En los próximos días se esperan más actualizaciones respecto a la información del evento.