Daddy Yankee sin duda fue una fuerza de la naturaleza que se desató en Chile la semana pasada. Un vendaval de reggaetón que arrasó con todo a su paso en tres conciertos agotados, para un país que el mismo Big Boss aseguró es muy importante para su carrera.

Fueron más de 180 mil almas las que presenciaron los espectáculos de La Última Vuelta World Tour en el Estadio Nacional. Incluso a pesar de los graves incidentes que se registraron, nada importó o coartó la salida del Jefe de Jefes al escenario, para recibir las alabanzas de sus fieles súbditos.

Entonces, inevitablemente llegó el momento de partir, pero el Cangri aún tenía guardada su emotiva carta de despedida, la que publicó por medio de Instagram recientemente.

Daddy Yankee | ¿Qué le dijo el Big Boss a sus fans chilenos?

DY presentó un compilado de imágenes de su paso por Chile, incluyendo algunas de las más caóticas postales de sus conciertos. No importa, la misión estaba cumplida.

Entonces, compartió sentidas palabras con el registro: "Chile querido 'Inolvidable serás siempre para mi'. Hubiese querido poder hacer al menos 7 fechas más según me solicitaron los promotores para que todos ustedes, quienes siempre me han dado tanto amor, pudieran disfrutar del show. Lamentablemente, no habían fechas disponibles en el estadio que cayeran dentro del itinerario ya establecido".

"De todos ustedes me llevo el mejor de los recuerdos, y el amor que año tras año me dieron, ese amor es recíproco!!!! Volveré a Chile, de eso estoy super seguro, pues tienen una tierra hermosa, a la que por trabajo casi no pude conocer pero que en mi próximo viaje lo haré, como su amigo Raymond Ayala", advirtió.

Antes de cerrar, comentó: "A todos mis FANS GRACIASSSSS, gracias por mantenerme siempre vigente en su país, siempre se dejaron sentir con cada visita mía a Chile ����, ustedes son y serán siempre mi familia extendida!".

"Gracias por tanto! Me despido de todos, no sin antes invitarlos a que sean parte de los shows en PR y así conozcan también mi hermoso Puerto Rico ����", sentenció.