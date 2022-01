El reconocido futbolista brasileño de 29 años Neymar Jr. tendrá su propio documental titulado “El caos perfecto” que será transmitido por streaming en la plataforma de Netflix este mes de enero.

Neymar señaló tener esperanzas sobre este documental que expondrá su vida actual, ya que el público podrá conocer como es realmente la figura del fútbol y quizás ganar afecto por parte de ellos.

La serie documental “The Perfect Chaos” (“El Caos Perfecto”), cuenta con tres episodios, ofreciendo una mirada a la vida del astro del Paris Saint-Germain fuera de la cancha, al igual que a las operaciones de mercadeo gestionadas por su padre.

El documental fue dirigido por David Charles Rodríguez será estrenado a finales de este mes.

El futbolista expresó en una entrevista con ESPN:

“Las personas que me conocen de verdad saben cómo soy, y eso es lo que importa para mi y las personas que no me conocen, que hablan mal y todo… Eso lo dejo de lado. Espero que vean el documental y que pueda cambiar un poco la idea, la imagen que tienen y puedan pasar a gustar un poquito de mí”.