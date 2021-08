Este año y medio de pandemia, las plataformas de streaming ha ganado gran protagonismo en Chile y el mundo, debido al cierre de las salas de cine y del comercio en general para evitar la propagación masiva del Covid-19.

A las ya conocidas plataformas Netflix y Amazon Prime Video, se sumó la llegada de HBO Max y Disney Plus, que buscan ganar la mayor cantidad de suscriptores con sus grandes estrenos de películas, documentales y series.

Es por eso que si estás pensando en ver alguna serie, acá te dejamos una lista de 10 historias policiales y de misterio para que puedas disfrutar este domingo.

¿Cuáles son las 10 series de misterio o policiales recomendadas del streaming?

Netflix

Katla

La serie de ocho capítulos, cuenta la historia Katla un volcán gigante debajo del glaciar Mýrdalsjökull, en el sur de Islandia, que hizo erupción y obligó la evacuación de los habitantes del pueblo de Vik y el monitereo de la actividad sísmica por parte de los científicos. Sin embargo, comienzan a suceder extraños sucesos que vienen a cambiar la rutina de las personas que se quedaron en el lugar, como la aparición de personas cubiertas de cenizas que se daban por perdidas o incluso muertas.

Serie que combina perfectamente la poderosa fuerza de la naturaleza con hechos que no tienen explicación.

The Sinner

En la plataforma Netflix, también destaca la serie The Sinner. A través de tres temporadas, cuenta la historia de diferentes personajes que cometen asesinatos sin explicación alguna, lo que llevará al detective, Harry Ambrose, a investigar y llegar a la razón de estos trágicos accidentes.

Mindhunter

La historia de esta serie trata sobre dos agentes del FBI que buscan desarrollar la ciencia criminal, analizando la psicología de atroces asesinatos mediante encuentros peligrosamente cercanos con violadores y asesinos en serie para resolver casos que se encuentran en curso.

When They See Us

Basada en hechos reales, la serie de 4 capítulos relata la trágica historia de cinco jóvenes adolescentes afroamericanos que fueron injustamente condenados y enviados a prisión por supuestamente abusar sexualmente y casi matar a una mujer que se encontraba trotando en el Central Park de New York en 1989.

HBO Max

True Detective

La primera y tercera temporada de esta serie saca aplausos del público. En el caso de la primera, cuenta la historia de la caza durante 17 años de un asesino en serie, por una pareja de detectives en el sur del estado de Luisiana. En el caso de la tercera temporada, al igual que la primera, narra la historia a través de varias líneas de tiempo, donde los detectives deben investigar la desaparición de un par de hermanos del estado de Arkansas, que salieron en bicicleta a visitar a un amigo y no volvieron nunca más.

Mare of Easttown

Esta mini serie policial de siete capítulos, donde actúa la destacada actriz Kate Winslet, cuenta la historia de una policia que debe investigar un brutal crimen en el pueblo de Pennsylvania, y además de la desaparación de jóvenes del mismo lugar. La serie hace un recorrido por su disfuncional familia, su pasado y los seres que habitan el lugar.

Sharp Objects

Serie de thriller psicológico, protagonizada por Amy Adams, quien hace de reportera vuelve a su lugar natal para investigar los asesinatos de dos niñas preadolescentes. En el camino la protagonista se empieza identificar con estas dos víctimas, y debe resolver cosas de su pasado para encontrar al culpable de los crímenes.

Amazon Prime Video

Homeland

Basada en la serie israelí "Prisoners of War", la historia narra el regreso a Estados Unidos del sargento de la Marina Nicholas Brody, tras ocho años después de su desaparición en Irak, donde se le había dado por muerto. Todo este suceso es seguido por la agente de la CIA, Carrie Mathinson, quien sospecha que Brody se ha pasado al lado del enemigo durante su cautiverio.

Them

Una serie antológica de intriga y terror cuya trama de la primera temporada se ubica en los años 50, donde una familia negra se muda a un barrio en Los Ángeles. Todo parecía perfecto, sin embargo, se vuelve una pesadilla cuando fuerzas malévolas pertenecientes a otro mundo comienzan a perseguirlos y amenazan con destruirlos.

Bosch

Basada en la saga de novelas del escritor Michael Connelly, esta historia sigue la vida de Harry Bosch, un detective de la policía de Los Ángeles que trabaja para resolver el asesinato de un niño de 13 años, mientras enfrenta un juicio en un tribunal por matar a un asesino en serie. Bosch es conocido por seguir sus intintos y romper algunas reglas para conseguir su objetivo.