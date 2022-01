"Me estás we...": Cristián Riquelme revela cuánto le pagaron por aparecer en el álbum de la teleserie 16

El conocido actor y conductor de televisión, Cristián Riquelme, compartió un divertido recuerdo a través de su cuenta de Instagram sobre el tiempo en que participó en la exitosa teleserie 16.

El intérprete publicó una imagen de un sobre de láminas del álbum coleccionable que tuvo la popular historia juvenil de TVN transmitida el año 2003.

"Me ESTÁS WE??? Fue lo que le comenté a Pablo quien me llevó este recuerdo. Láminas!! Jajajaja es cómo aparecer en un puzzle".

Asimismo, el actor reveló lo que recibió por aparecer ahí. "Me pagaron 150.000 por aparecer en el álbum y en las láminas a lo largo de todo Chile. Como que me cagaron no??? Da lo mismo.. El recuerdo es ÉPICO. Se acuerdan??".

La teleserie juvenil de TVN se estrenó el año 2003 y contaba la historia de los alumnos del colegio Antumapu mientras se preparan para egresar del colegio. Sin embargo, sucesos ocurridos antes de comenzar el año escolar hace que el director del establecimiento (Willy Sembler) decida separar el colegio mixto, lo que causa la indignación en los alumnos, quienes buscan convencer a la directiva de volver a unirlos.

La secuela de la ficción 17, se estrenó el 2005, pero el personaje de Riquelme, quién interpretó al presidente del centro de alumnos, Joaquín, no apareció en la trama.

En la producción también participaron los actores Cristián Arriagada, Fernanda Urrejola, Matías Oviedo, Francisca Lewin, Luz Valdivieso y Juan José Gurruchaga, entre otros.