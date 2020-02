Claudio Reyes repasó a Ernesto Belloni tras su show en Viña del Mar: “Lo encontré patético. Fue fome y populista"

El show de Ernesto Belloni en Viña del Mar dio para todo tipo de opiniones. En redes sociales se ganó el repudio, al igual que el padre de Daniel Zamudio, e incluso de algunas organizaciones, pese a llevarse las dos gaviotas.

En este contexto, su colega, Claudio Reyes, hizo pedazos la rutina del intérprete de Che Copete en la Quinta Vergara. “Lo encontré patético. Fue fome y populista. Un comediante tiene que hacer reír y no dar lástima. Ponerse al lado de la masa es fácil”, señaló en el panel de Hola Chile de La Red.

“No somos amigos, lo conozco. Tenemos diferencias personales y no las voy a decir por acá porque no vengo a eso. No hubo humor, hubo solo unas escenas patéticas”, reiteró sobre la actuación de Belloni.

Por otra parte, Claudio Reyes criticó que Belloni defendiera a las minorías sexuales. “Es muy fácil caerle bien a la gente y ponerse del lado de la masa (…) Lo de presentar a los transformistas fue populista también. La gente no sabe cómo los trataba él (a los transformistas). No sabe cómo los tenía durmiendo o cuánto les pagaba, cosa que no habla muy bien de él (…) Pregúntenle a los transformistas cómo los trataba Belloni”, señaló el creador de Charly Badulaque en el espacio televisivo.